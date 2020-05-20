بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 20 أيار 2020
آخر الأخبار
مصائب البرلمان عند الدرجات الخاصة .. فوائد ! نائب : جلسات البرلمان بعد العيد .. واولوية المناقشة للموازنة وقانون النفط والغاز البياتي : اقليم كردستان يصدر 450 الف برميل من نفط كركوك يوميا عبر جيهان المالية النيابية : لتأمين الرواتب لابد من الاقتراض اتحاد القوى : الدعوات لاقالة الحلبوسي استهداف سياسي القبض على متهم بترويج المخدرات جنوبي البصرة تسجيل 2346 اصابة جديدة بكورونا و64 حالة وفاة في ايران تقرير أمريكي: إيران أصدرت أوامر جديدة إلى "فصائل مسلحة" في العراق! محمود عثمان: وفد كردي برئاسة مسرور البارزاني يزور بغداد قريبا مفوضية حقوق الانسان تدعو الحكومة للحفاظ على التعليم ومجانيته
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 20 أيار 2020 12:50 م

الكاظمي يوجه رسالة غير رسمية إلى الكتل السياسية.. إكمال الوزارات الشاغرة

الكاظمي-2-1280x720

أكد النائب عن تحالف سائرون، مضر السلمان، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أبلغ الكتل السياسية بشكل غير رسمي بإكمال ملف مرشحي الوزارات الشاغرة.

وتوقع السلمان، عرض المرشحين للحقائب الشاغرة على مجلس النواب اليوم الأربعاء أو غدا الخميس.

وأضاف السلمان، أن "مجلس النواب سيصوت على ما تبقى من الكابينة الوزارية في هذا الأسبوع"، لافتا إلى أن "هيئة رئاسة مجلس النواب لم تحدد مواعيد جلسة التصويت على ما تبقى من الكابينة الحكومية حتى هذه اللحظة".

وأشار إلى أن "رئيس مجلس الوزراء بصدد إرسال طلب إلى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد عقد الجلسة المقبلة للتصويت على الكابينة الوزارية"، مؤكدا أن "الوزارات السبع الشاغرة جميعها ستحسم".

من جانبه، أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن الدستور العراقي لم يحدد مدة قانونية لإكمال الكابينة الوزارية الشاغرة بعد منح الثقة لأكثر من نصف زائد واحدا وتركها مبهمة.

وقال التميمي، إن "الفقرات الخمس بالمادة 76 من الدستور العراقي حددت فقرة المدة الزمنية لإعلان ترشيح الكابينة الوزارية والتصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء". 

وأضاف أنه "بعد تصويت البرلمان على أكثر من نصف زائد واحدا للكابينة الوزارية لا توجد فقرة قانونية حددت المدة الزمنية للوزارات الشاغرة المتبقية".

من جهته، أكد النائب عن كتلة الحكمة ستار الجابري، "عزم الكاظمي على استكمال كابينته الوزارية خلال الأسبوع الحالي".   

وقال الجابري في تصريح صحفي، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد مشاورات مع القوى والكتل السياسية لاستكمال كابينته الوزارية، التي لم يكتمل منها 7 وزارات، قبل عيد الفطر".   

وأضاف، أن "الأسماء جاهزة والكاظمي في طور تقديم طلب لرئاسة البرلمان لعقد جلسة تمريرها الأسبوع الحالي".   

يذكر ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، طالب الكتل السياسية البرلمانية بالمساعدة في استكمال التشكيلة الوزارية عبر التصويت على قائمة المرشحين للوزارات الشاغرة، من أجل المضي في وضع الخطط العملية لإنجاز ما أوكل إلى الحكومة من مهام المرحلة الانتقالية، والاستجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين.   





أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
فصائل

تقرير أمريكي: إيران أصدرت أوامر جديدة إلى "فصائل مسلحة" في العراق! 20 أيار 2020 01:50 م

كورونا العراق

بعد تحذيرات من فقدان السيطرة على كورونا بالعراق.. الصحة تطلق خطة وحيدة لتطويق الفايروس 20 أيار 2020 01:32 م

الكاظمي

نواب: حكومة الكاظمي لا تستطيع تنفيذ سوى 50% من برنامجها..والانتخابات مبكرة وهم 20 أيار 2020 01:20 م

الكاظمي

بعد تصريح الكاظمي عن تسلّمه "خزينة خاوية".. شبح الإفلاس يخيّم على العراق 20 أيار 2020 12:19 م

الكاظمي

كيف يواجه الكاظمي كورونا وداعش وأزمة النفط؟.. تقرير أمريكي يجيب 20 أيار 2020 11:36 ص

حزب الدعوة الإرهابي

بعد اعتراف حزب الدعوة بتفجير مؤسسات إعلامية واقتصادية.. غضب عارم في الشارع العراقي 20 أيار 2020 11:25 ص

روحاني وخامنئي

روحاني ينتقد استبداد خامنئي: لا حل في بقاء النظام سوى بالتغيير 20 أيار 2020 03:07 ص

البحرية الامريكية في مضيق هرمز

تقرير| أمريكا تحذر خامنئي من مغامرات جديدة في مضيق هرمز.. النار بانتظارك 20 أيار 2020 02:30 ص

التعليقات