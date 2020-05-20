الكاظمي يوجه رسالة غير رسمية إلى الكتل السياسية.. إكمال الوزارات الشاغرة

أكد النائب عن تحالف سائرون، مضر السلمان، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أبلغ الكتل السياسية بشكل غير رسمي بإكمال ملف مرشحي الوزارات الشاغرة.

وتوقع السلمان، عرض المرشحين للحقائب الشاغرة على مجلس النواب اليوم الأربعاء أو غدا الخميس.

وأضاف السلمان، أن "مجلس النواب سيصوت على ما تبقى من الكابينة الوزارية في هذا الأسبوع"، لافتا إلى أن "هيئة رئاسة مجلس النواب لم تحدد مواعيد جلسة التصويت على ما تبقى من الكابينة الحكومية حتى هذه اللحظة".

وأشار إلى أن "رئيس مجلس الوزراء بصدد إرسال طلب إلى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد عقد الجلسة المقبلة للتصويت على الكابينة الوزارية"، مؤكدا أن "الوزارات السبع الشاغرة جميعها ستحسم".

من جانبه، أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن الدستور العراقي لم يحدد مدة قانونية لإكمال الكابينة الوزارية الشاغرة بعد منح الثقة لأكثر من نصف زائد واحدا وتركها مبهمة.

وقال التميمي، إن "الفقرات الخمس بالمادة 76 من الدستور العراقي حددت فقرة المدة الزمنية لإعلان ترشيح الكابينة الوزارية والتصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء".



وأضاف أنه "بعد تصويت البرلمان على أكثر من نصف زائد واحدا للكابينة الوزارية لا توجد فقرة قانونية حددت المدة الزمنية للوزارات الشاغرة المتبقية".

من جهته، أكد النائب عن كتلة الحكمة ستار الجابري، "عزم الكاظمي على استكمال كابينته الوزارية خلال الأسبوع الحالي".

وقال الجابري في تصريح صحفي، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد مشاورات مع القوى والكتل السياسية لاستكمال كابينته الوزارية، التي لم يكتمل منها 7 وزارات، قبل عيد الفطر".

وأضاف، أن "الأسماء جاهزة والكاظمي في طور تقديم طلب لرئاسة البرلمان لعقد جلسة تمريرها الأسبوع الحالي".

يذكر ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، طالب الكتل السياسية البرلمانية بالمساعدة في استكمال التشكيلة الوزارية عبر التصويت على قائمة المرشحين للوزارات الشاغرة، من أجل المضي في وضع الخطط العملية لإنجاز ما أوكل إلى الحكومة من مهام المرحلة الانتقالية، والاستجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين.











