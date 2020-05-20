نائب يحذر من فقدان السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد بعد تسجيل إصابات مرتفعة في بغداد









حذر عضو خلية الأزمة النيابية، عباس عليوي ، من فقدان السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد بعد تسجيل إصابات مرتفعة في العاصمة بغداد، مطالبا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعلان حظر التجوال الشامل.



وقال عليوي في تصريح صحفي : إن"المستشفيات المخصصة للحجر الصحي في بغداد امتلأت بالمصابين بفيروس كورونا واصبحت غير قادرة على استيعاب اعداد إضافية"، لافتاً إلى أن"عدم فرض الحظر الشامل قد يفقد السيطرة على انتشار الوباء".



وأضاف أن"تسجيل إصابات مرتفعة في بغداد يعد مؤشراً خطيراً يقود البلاد إلى أزمة صحية كبيرة"، داعيا الكاظمي الى اعلان حظر التجوال الشامل وتشديد الإجراءات الأمنية عبر نشر مفارز الشرطة والقوات الأمنية في المناطق غير الملتزمة، فضلاً عن مرافقة تلك القوات فرق الصحة لمتابعة جميع المواطنين".