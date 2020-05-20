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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 20 أيار 2020 12:18 م

الصيهود يطالب الكاظمي بمعالجة ازمة الكهرباء و ايجاد مصادر للطاقة بديلة وسريعة

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الصيهود يطالب الكاظمي بمعالجة ازمة الكهرباء و ايجاد مصادر للطاقة بديلة وسريعة


طالب عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باهمية معالجة الكهرباء وايجاد مصادر للطاقة بديلة وسريعة.
واوضح الصيهود في بيان الصحفي اليوم انه : من غير الممكن ان تنفق الحكومات السابقة مليارات الدولارات لوزارة الكهرباء ومشاريعها التطويرية وما زال العراق يعاني ازمة كبيرة في توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين ، وعليه لابد من محاسبة الوزراء السابقين عن تردي واقع الكهرباء.

واضاف انه : لابد من ايجاد مشاريع جديدة وبديلة  لانتاج الطاقة الكهربائية على ان تكون سريعة وقليلة الكلفة كما هو معمول في الكثير من دول العالم ومنها مشاريع التدوير ومشاريع انتاج الطاقة الصديقة للبيئة.

وتابع الصيهود ان : هذا الامر ، يحتم على الحكومة الجديدة دعم مشاريع استيراد الطاقة الكهربائية بمشاريع انتاجية جديدة مثل الطاقة الشمسية لا سيما وان اجواء العراق حارة ومشمسة وتوجد مساحات كبيرة يمكن استغلالها لتنفيذ مشاريع انتاج الطاقة الكهربائية.
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