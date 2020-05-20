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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 20 أيار 2020 12:11 م

تسجيل ٥٧ إصابة جديدة ، بفايروس كورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية

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تسجيل ٥٧ إصابة جديدة ، بفايروس كورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية


سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة (٥٧) إصابة جديدة ، بفايروس كورونا المستجد في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

 وقالت الوزارة في بيان ان الاصابات الجديدة  توزعت ، في  بغداد/ الرصافة: ٢٦ اصابة ، بغداد/ الكرخ: ٢٠ اصابة ، مدينة الطب: ٥ اصابات ، البصرة: ٤ اصابات ،  النجف والسليمانية اصابة واحدة في كل منهما .

 واوضحت ان عدد حالات الشفاء بلغ : ٥٦ حالة ،  توزعت في بغداد / الكرخ: ٣٢ حالة شفاء ،  مدينة الطب: ٦ حالات البصرة: ٥  حالات شفاء ، صلاح الدين وذي قار حالتي شفاء في كل منهما ، كربلاء: ٧ حالات ، ميسان والانبار حالة شفاء واحدة في كل منهما .

 وبينت ان عدد الوفيات بلغ : ٤ حالات وهي حالة وفاة في بغداد/ الكرخ ، حالتان في مدينة الطب ، حالة وفاة في كربلاء .

 واشارت الوزارة  الى ان مجموع الإصابات بلغ :  ٣٦١١ اصابة ، و حالات الشفاء:   ٢٣٦٦ و  عدد الراقدين الكلي:  ١١١٤ مصابا ، ومجموع الوفيات:   ١٣١ حالة وفاة في عموم العراق .
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