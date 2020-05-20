تسجيل ٥٧ إصابة جديدة ، بفايروس كورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية





سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة (٥٧) إصابة جديدة ، بفايروس كورونا المستجد في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في بيان ان الاصابات الجديدة توزعت ، في بغداد/ الرصافة: ٢٦ اصابة ، بغداد/ الكرخ: ٢٠ اصابة ، مدينة الطب: ٥ اصابات ، البصرة: ٤ اصابات ، النجف والسليمانية اصابة واحدة في كل منهما .



واوضحت ان عدد حالات الشفاء بلغ : ٥٦ حالة ، توزعت في بغداد / الكرخ: ٣٢ حالة شفاء ، مدينة الطب: ٦ حالات البصرة: ٥ حالات شفاء ، صلاح الدين وذي قار حالتي شفاء في كل منهما ، كربلاء: ٧ حالات ، ميسان والانبار حالة شفاء واحدة في كل منهما .



وبينت ان عدد الوفيات بلغ : ٤ حالات وهي حالة وفاة في بغداد/ الكرخ ، حالتان في مدينة الطب ، حالة وفاة في كربلاء .



واشارت الوزارة الى ان مجموع الإصابات بلغ : ٣٦١١ اصابة ، و حالات الشفاء: ٢٣٦٦ و عدد الراقدين الكلي: ١١١٤ مصابا ، ومجموع الوفيات: ١٣١ حالة وفاة في عموم العراق .