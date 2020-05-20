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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 20 أيار 2020 12:10 م

لجنة نيابية: اربعة قوانين صحية تتصدر جلسات الفصل التشريعي المقبل

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لجنة نيابية: اربعة قوانين صحية تتصدر جلسات الفصل التشريعي المقبل


كشفت لجنة الصحة النيابية عن ابرز القوانين التي تتصدر عملها في الفصل التشريعي المقبل.

وقال عضو اللجنة جواد الموسوي في تصريح صحفي : "هناك الكثير من القوانين التي سيناقشها البرلمان، خلال الفصل التشريعي المقبل، من بينها اكمال التصويت على الفقرات التي لم تكتمل في قانون الضمان الصحي لما يمثله من اهمية كبيرة خصوصاً لوزارة الصحة".

واضاف :" هناك قوانين اخرى تخص النقابات ، من بينها قانون نقابة التمريض، فضلاً عن القوانين التي تمت قراءتها قراءة اولى في الفصول الماضية ،منها قانون زراعة الاعضاء وقانون نقابات المهن الصحية".
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