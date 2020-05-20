داعش الإرهابي يضرم النيران مجدداً في محاصيل زراعية بمحافظة كركوك

أفاد مصدر أمني بإضرام مسلحي تنظيم داعش الإرهابي النيران مجدداً في محاصيل زراعية بمحافظة كركوك.



وقال المصدر، إن مسلحي التنظيم أضرموا النيران في محاصيل زراعية بقرية افتخار جنوبي قضاء داقوق.



وأضاف، أن النيران التهمت 200 دونم من المحاصيل، منوهاً إلى أن النيران لا تزال مشتعلة ولم تتدخل فرق الدفاع المدني لإخمادها جراء مخاوف من استهدافها من قبل مسلحي داعش.



واندلعت عشرات الحرائق في المحاصيل الزراعية على مدى الأيام القليلة الماضية ما أوقع خسائر كبيرة في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين، حيث ينشط مسلحو التنظيم.