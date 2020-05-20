ما هي حقيقة التشققات الارضية في النجف وكربلاء ؟



اوفدت وزارة النقل فريقاً فنياً للوقوف على حقيقة تقارير بشأن وجود تشققات ارضية في محافظتي النجف وكربلاء .



وقالت الوزارة، في بيان صحفي :" ان وزير النقل ناصر حسين الشبلي وجه بارسال فريق عمل فني متقدم من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي الى محافظتي النجف وكربلاء للوقوف ميدانياً حول المستجدات والتقارير الواردة بشأن وجود تشققات ارضية في تلك المحافظتين ".



وقال مدير عام الهيئة علي صاحب البهادلي ، حسب البيان :" ان الفريق توجه الى مناطق ناحيتي العباسية والحيدرية في النجف حيث تم التواصل واللقاء مع مسؤولي تلك المناطق اضافة الى مجموعة من المواطنين والفلاحين والقوات الامنية ".



واضاف :" تم نصب اجهزة لغرض التقاط اية اشارات غير طبيعية من باطن الارض وتحليل البيانات ، بعد جولة استمرت اربع ساعات متواصلة رغم صعوبة الظروف المحيطة ".



واشارت ادارة الهيئة الى انه :" سيتم اصدار تقرير فني خاص من قبل فريق العمل عن الزيارة واهم الاستنتاجات المستخلصة التي تم التوصل اليها بناء على ماتمت مشاهدته والاطلاع عليه ، لاتخاذ القرارات المناسبة ".