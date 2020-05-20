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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 20 أيار 2020 04:10 ص

نائب بصري : استبعاد جميع الشخصيات الكفوءة من الترشيح لحقيبة النفط

عامر-الفايز

اعلن النائب عن محافظة البصرة عامر الفايز، عن استبعاد جميع الشخصيات الكفوءة المرشحة لحقيبة النفط ، فيما تم ترشيح خمس شخصيات ، جميعها لم تتسنم مناصب وزارية سابقا.

وقال الفايز في تصريح صحفي :" هناك خمسة  اسماء مرشحة لوزارة النفط  ، قدمت الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ليختار احدها للمنصب ".

واضاف :"  ان الشخصيات الخمس جميعها لم تتسنم اي منصب وزاري سابق وغير معروفة بالوسط السياسي ، تم اختيارها عن طريق عدد من نواب البصرة".

واوضح الفايز :" ان اللجنة النيابية من نواب البصرة  استبعدت العديد من الشخصيات الكفوءة  من المرشحين الـخمسين  للمنصب ، رغم خبرتهم في المجال النفطي  ، مما دفع  سبعة  نواب من البصرة للانسحاب من لجنة اختيار المرشحين".

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أخر تعديل: الأربعاء، 20 أيار 2020 04:11 ص
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