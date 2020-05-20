نائب بصري : استبعاد جميع الشخصيات الكفوءة من الترشيح لحقيبة النفط

اعلن النائب عن محافظة البصرة عامر الفايز، عن استبعاد جميع الشخصيات الكفوءة المرشحة لحقيبة النفط ، فيما تم ترشيح خمس شخصيات ، جميعها لم تتسنم مناصب وزارية سابقا.



وقال الفايز في تصريح صحفي :" هناك خمسة اسماء مرشحة لوزارة النفط ، قدمت الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ليختار احدها للمنصب ".



واضاف :" ان الشخصيات الخمس جميعها لم تتسنم اي منصب وزاري سابق وغير معروفة بالوسط السياسي ، تم اختيارها عن طريق عدد من نواب البصرة".



واوضح الفايز :" ان اللجنة النيابية من نواب البصرة استبعدت العديد من الشخصيات الكفوءة من المرشحين الـخمسين للمنصب ، رغم خبرتهم في المجال النفطي ، مما دفع سبعة نواب من البصرة للانسحاب من لجنة اختيار المرشحين".