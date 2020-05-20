حكومة الكاظمي تعتزم اعادة النظر بقانوني الانتخابات والاحزاب



كشف رئيس مفوضية الانتخابات الاسبق عادل اللامي، عن نية الحكومة الجديدة اعادة النظر ببعض بنود قانوني الانتخابات والاحزاب ،بعد تشكيل لجنة مختصة، مبينا :" ان رئاسة الجمهورية لم تصادق على قانون الانتخابات بسبب عدم حسم القضايا الخلافية".



وقال اللامي في تصريح صحفي :" هناك نية من حكومة مصطفى الكاظمي لاعادة النظر بقانوني الانتخابات والاحزاب من اجل اجراء التعديلات اللازمة عليهما ".



واضاف :" ان رئاسة الجمهورية لم تصادق على قانون الانتخابات النيابية الجديد لغاية الان ، لعدم حسم قضية توزيع الدوائر الانتخابية ولوجود بعض الخلافات".



وتابع اللامي :" ان مجلس النواب مطالب بالانعقاد بشكل دوري لحسم القضايا الخلافية في القانون ، بحال وجود اصرار على اجراء الانتخابات خلال سنة واحدة ".