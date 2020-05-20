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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 20 أيار 2020 03:51 ص

الاتحاد الوطني : عازمون على تعريف الجرائم ضد الايزيديين دوليا

الاتحاد الوطني


اكد الاتحاد الوطني الكردستاني ، عزمه واصراره على تعريف الجرائم ضد الايزيديين دولياً وعدها "جرائم ابادة جماعية".

وقال مسؤول الاعلام في مركز تنظيمات نينوى للاتحاد الوطني الكردستاني،غياث السورجي :" ان الاتحاد الوطني ، منذ تحرير سنجار من تنظيم داعش الارهابي ، يواصل الضغط على حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية لمساعدة الاهالي واعادتهم الى منازلهم وتعمير المدينة".

واضاف السورجي:"  ان الاتحاد الوطني اسهم مع جميع المنظمات الساعية لتعريف الجرائم ضد الايزيديين كجرائم ابادة جماعية على المستوى الدولي"، مؤكدا :" ان الاتحاد الوطني جاد ومصر على تعريف هذه الجرائم دولياً لانصاف الايزيديين".

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