الاتحاد الوطني : عازمون على تعريف الجرائم ضد الايزيديين دوليا



اكد الاتحاد الوطني الكردستاني ، عزمه واصراره على تعريف الجرائم ضد الايزيديين دولياً وعدها "جرائم ابادة جماعية".



وقال مسؤول الاعلام في مركز تنظيمات نينوى للاتحاد الوطني الكردستاني،غياث السورجي :" ان الاتحاد الوطني ، منذ تحرير سنجار من تنظيم داعش الارهابي ، يواصل الضغط على حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية لمساعدة الاهالي واعادتهم الى منازلهم وتعمير المدينة".



واضاف السورجي:" ان الاتحاد الوطني اسهم مع جميع المنظمات الساعية لتعريف الجرائم ضد الايزيديين كجرائم ابادة جماعية على المستوى الدولي"، مؤكدا :" ان الاتحاد الوطني جاد ومصر على تعريف هذه الجرائم دولياً لانصاف الايزيديين".