البرلمان يرجح عقد جلسة غدا .. لكنه لم يبلغ النواب !!



رجحت مقررة مجلس النواب، خديجة علي، عقد جلسة للبرلمان غدا الخميس لمنح الثقة للوزارات المتبقية في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مشيرة الى تأكيد رئيس مجلس الوزراء تقديم الكابينة الوزارية قبل عيد الفطر.



وقالت علي في تصريح صحفي :" ان رئيس الوزراء تحدث قبل يومين عن تقديمه الكابينة الوزارية كاملة الى مجلس النواب قبل حلول عيد الفطر"، لكنها استدركت:" ان هيئة الرئاسة لم تبلغ اعضاء البرلمان بموعد انعقاد الجلسة".



واوضحت انه :" من المحتمل ان تعقد جلسة البرلمان لمنح الثقة للوزارات المتبقية في الحكومة يوم غد الخميس ، بحسب تعهد الكاظمي امام اعضاء مجلس النواب باكمال الكابينة الوزارية".



وصوت البرلمان العراقي بعد منتصف ليل الاربعاء 6 ايار الجاري على منح الثقة لـ 15 وزيراً في الكابينة الوزارية، الا ان خمسة مرشحين لم ينالوا الثقة، هم مرشحو وزارات التجارة والزراعة والثقافة والهجرة والعدل.كما ارجأ مجلس النواب التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط الى وقت آخر لعدم الاتفاق على تسمية المرشحين.