سائرون : توجه لتغيير الحلبوسي بعد العيد



اكد النائب عن تحالف "سائرون" رامي السكيني، وجود توجه لتغيير رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعد عيد الفطر المبارك، مشيرا الى انه :" لا يمكن استمرار الحلبوسي بعد تغيير الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي ".



وقال السكيني في تصريح صحفي :" هناك توجه لدى كثير من القوى السياسية لتغيير رئيس البرلمان بسبب ضعفه في اداء دوره "، لافتا الى :" ان الحكومة تغيرت ولا يمكن لرئاسة البرلمان ان تتناسق او تتناسب مع اداء الحكومة الجديدة ".



واضاف :" ان البرلمان هزيل ولا يمكن ان يتناسب مع حكومة جديدة"، مشيرا الى :" ان الكاظمي جاد في تصحيح المسار الحكومي ويحاول ان يصحح المسار الخاطئ لمن سبقه ".



واوضح السكيني:" ان القوى السياسية اقتنعت بتغيير الحلبوسي بسبب الاداء الهزيل في البرلمان" ، مبينا :" ان ادارة الحلبوسي الفاشلة والهزيلة لمجلس النواب طيلة عام ونصف العام ، ادت الى فقر في التشريعات القانونية وضعف هيبة البرلمان".