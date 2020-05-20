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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 20 أيار 2020 03:28 ص

سائرون : توجه لتغيير الحلبوسي بعد العيد

مجلس-النواب-البرلمان-محمد-الحلبوسي


اكد النائب عن تحالف "سائرون" رامي السكيني، وجود توجه لتغيير رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعد عيد الفطر المبارك، مشيرا الى انه :" لا يمكن استمرار الحلبوسي  بعد تغيير الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي ".

وقال السكيني في تصريح صحفي :" هناك توجه لدى كثير من القوى السياسية لتغيير رئيس البرلمان بسبب ضعفه في اداء دوره "، لافتا الى :" ان الحكومة تغيرت ولا يمكن لرئاسة البرلمان ان تتناسق او تتناسب مع اداء الحكومة الجديدة ".

واضاف :" ان البرلمان هزيل ولا يمكن ان يتناسب مع حكومة جديدة"، مشيرا الى :" ان الكاظمي  جاد في تصحيح المسار الحكومي ويحاول ان يصحح المسار الخاطئ لمن سبقه ".

واوضح السكيني:" ان القوى السياسية اقتنعت بتغيير الحلبوسي بسبب الاداء الهزيل في البرلمان" ، مبينا :" ان ادارة  الحلبوسي الفاشلة والهزيلة لمجلس النواب طيلة عام ونصف العام ، ادت الى فقر في التشريعات القانونية وضعف هيبة البرلمان".

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