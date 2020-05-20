تقرير| أمريكا تحذر خامنئي من مغامرات جديدة في مضيق هرمز.. النار بانتظارك

فيما وصف بتحذير جديد ونهائي، صدرت تعليمات جديدة من جانب القوات البحرية للبحارة والقوارب الإيرانية وغيرهم بالبقاء بعيدا عن السفن البحرية الأمريكية مسافة لا تقل عن 100 متر، وقال خبراء إن إيران هى المقصودة وتحذير البحرية الامريكية غرضه وضع الخطوط الحمراء أمام خامنئي حتى يخرج من أحلامه ومغامراته.

ووصف مراقبون عسكريون، تحذير البحرية الأمريكية لايران بعد التحذيرات السابقة من جانب الرئيس ترامب بأنها شديدة الخطورة على النظام الإيراني فترامب حذر سفن وقوارب ايران من التحرش بالسفن والبوارج الأمريكية وقال اطلقوا عليهم النار بمجرد الاقتراب.

وفي تنبيه موجه بشكل مباشر لإيران، أصدرت البحرية الأميركية، تحذيراً للبحارة بالبقاء بعيداً 100 متر عن سفنها الحربية وإلا ربما "تفسر على أنها تهديد وتواجه إجراءات دفاعية قانونية. وقال مسؤول أميركي شريطة عدم الكشف عن هويته إن الإشعار الجديد ليس تغييراً في قواعد الاشتباك الخاصة بالجيش الأميركي.

ويشار إلى أن هذا التحذير جاء في أعقاب تهديد وجهه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الشهر الماضي، أصدر فيه تعليمات للبحرية الأميركية بإطلاق النار على أي سفن إيرانية تتحرش بالسفن الأميركية. ووفقاً لنص الإشعار الجديد، "يمكن تفسير اقتراب سفن مسلحة لمسافة 100 متر من سفينة بحرية أميركية على أنه تهديد.

وجاء هذا الإشعار في أعقاب حادث وقع الشهر الماضي اقتربت خلاله 11 سفينة إيرانية من سفن البحرية وقوات خفر السواحل الأميركية في الخليج، وهو ما وصفه الجيش الأميركي بالسلوك الخطير والاستفزازي.

الأوضاع في مضيق هرمز متوترة، وأي خطأ ولو بسيط من جانب ارهابيو خامنئي في مضيق هرمز ستنقلب الى حرب شاملة يدفع ثمنها خامنئي فادحا.

أ.ي