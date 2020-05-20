بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 20 أيار 2020
آخر الأخبار
ما هي حقيقة التشققات الارضية في النجف وكربلاء ؟ نائب بصري : استبعاد جميع الشخصيات الكفوءة من الترشيح لحقيبة النفط حكومة الكاظمي تعتزم اعادة النظر بقانوني الانتخابات والاحزاب الاتحاد الوطني : عازمون على تعريف الجرائم ضد الايزيديين دوليا البرلمان يرجح عقد جلسة غدا .. لكنه لم يبلغ النواب !! نائب : عملية اختيار وزير النفط اصبحت " مسرحية " !! مصادر : اربعة وزراء بحكومة الكاظمي من مزدوجي الجنسية .. تم التغافل عنهم سائرون : توجه لتغيير الحلبوسي بعد العيد رونالدو يعود لمعسكر تدريبات فريق يوفنتوس النجيفي عن مقال الكاظمي: المواجهة مع الكتل المهيمنة على القرار في البرلمان قادمة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 20 أيار 2020 02:30 ص

تقرير| أمريكا تحذر خامنئي من مغامرات جديدة في مضيق هرمز.. النار بانتظارك

البحرية الامريكية في مضيق هرمز
فيما وصف بتحذير جديد ونهائي، صدرت تعليمات جديدة من جانب القوات البحرية للبحارة والقوارب الإيرانية وغيرهم بالبقاء بعيدا عن السفن البحرية الأمريكية مسافة لا تقل عن 100 متر، وقال خبراء إن إيران هى المقصودة وتحذير البحرية الامريكية غرضه وضع الخطوط الحمراء أمام خامنئي حتى يخرج من أحلامه ومغامراته.
 ووصف مراقبون عسكريون، تحذير البحرية الأمريكية لايران بعد التحذيرات السابقة من جانب الرئيس ترامب بأنها شديدة الخطورة على النظام الإيراني فترامب حذر سفن وقوارب ايران من التحرش بالسفن والبوارج الأمريكية وقال اطلقوا عليهم النار بمجرد الاقتراب.
 وفي تنبيه موجه بشكل مباشر لإيران، أصدرت البحرية الأميركية، تحذيراً للبحارة بالبقاء بعيداً 100 متر عن سفنها الحربية وإلا ربما "تفسر على أنها تهديد وتواجه إجراءات دفاعية قانونية. وقال مسؤول أميركي شريطة عدم الكشف عن هويته إن الإشعار الجديد ليس تغييراً في قواعد الاشتباك الخاصة بالجيش الأميركي.
ويشار إلى أن هذا التحذير جاء في أعقاب تهديد وجهه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الشهر الماضي، أصدر فيه تعليمات للبحرية الأميركية بإطلاق النار على أي سفن إيرانية تتحرش بالسفن الأميركية. ووفقاً لنص الإشعار الجديد، "يمكن تفسير اقتراب سفن مسلحة لمسافة 100 متر من سفينة بحرية أميركية على أنه تهديد.
وجاء هذا الإشعار في أعقاب حادث وقع الشهر الماضي اقتربت خلاله 11 سفينة إيرانية من سفن البحرية وقوات خفر السواحل الأميركية في الخليج، وهو ما وصفه الجيش الأميركي بالسلوك الخطير والاستفزازي.
الأوضاع في مضيق هرمز متوترة،  وأي خطأ ولو بسيط من جانب ارهابيو خامنئي في مضيق هرمز ستنقلب الى حرب شاملة يدفع ثمنها خامنئي فادحا.
أ.ي
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
روحاني وخامنئي

روحاني ينتقد استبداد خامنئي: لا حل في بقاء النظام سوى بالتغيير 20 أيار 2020 03:07 ص

نوري المالكي وايران

فضائح المالكي وإيران الموثقة بالصوت والصورة في تمويل داعش وتسهيل استيلاؤه على الموصل تظهر قريبا 19 أيار 2020 11:17 م

الزم حدودك خامنئي

بعد إيران برّا برّا.. الزم حدودك خامنئي الغضب العراقي ضد الإرهاب الإيراني يتصاعد 19 أيار 2020 10:28 م

كورونا في العراق

كورونا في العراق.. امتلاء المستشفيات بالمصابين ودعوات للكاظمي بإعلان حظر التجوال الشامل 19 أيار 2020 04:17 م

كورونا في إيران

تقرير امريكي يكشف عن موجة جديدة من كورونا تضرب إيران بعد إعادة فتح البلاد 19 أيار 2020 04:04 م

كتلة سائرون

حراك لاقالة الحلبوسي .. معادلة صدرية : تغيير الحكومة .. يتبعه تغيير رئاسة البرلمان !! 19 أيار 2020 03:32 م

تميم بن حمد - تنظيم الحمدين

يحتجزونهم مثل حيوانات في حظيرة..نقرير "هيومن رايتس" يفضح انتهاكات نظام الحمدين داخل السجون القطرية 19 أيار 2020 02:45 م

1

مجموعة MBC تستنكر الاعتداء الذي تعرّضت له استوديوهات "MBC العراق" في بغداد 19 أيار 2020 02:26 م

التعليقات