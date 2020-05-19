رونالدو يعود لمعسكر تدريبات فريق يوفنتوس

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو عاد لمعسكر تدريبات فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بعد أكثر من شهرين من الرحيل للبرتغال عندما توقف الدوري الإيطالي بسبب وباء فيروس كورونا.

وترك رونالدو مدينة تورينو الإيطالية بعد أن تغلب يوفنتوس على إنتر ميلتن 2 / صفر أمام مدرجات خالية في ملعب أليانز يوم 8 آذار/مارس الماضي.

وتوقفت منافسات الدوري الإيطالي في اليوم التالي، حيث يحتل يوفنتوس صدارة الترتيب بفارق نقطة أمام لاتسيو مع تبقي 12 جولة على نهاية المسابقة.

وعاد رونالدو إلى مدينة تورينو قادما من جزيرة ماديرا يوم 4 أيار/مايو، حيث قضىى اسبوعين في الحجر الصحي في فيلته على التلال المطلة على المدينة.

ويتدرب رونالدو وزملاؤه بالفريق بشكل منفرد في معسكر "كونتيناسا" حيث تنتظر رابطة الدوري الضوء الأخضر من الحكومة لإقامة التدريبات في مجموعات. ثم تأمل بعدها الأندية أن تستأنف الموسم في منتصف يونيو المقبل.