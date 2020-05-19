بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 19 أيار 2020
آخر الأخبار
رونالدو يعود لمعسكر تدريبات فريق يوفنتوس النجيفي عن مقال الكاظمي: المواجهة مع الكتل المهيمنة على القرار في البرلمان قادمة كورونا في العراق.. امتلاء المستشفيات بالمصابين ودعوات للكاظمي بإعلان حظر التجوال الشامل حراك لاقالة الحلبوسي .. معادلة صدرية : تغيير الحكومة .. يتبعه تغيير رئاسة البرلمان !! تحذير نيابي من فقدان السيطرة على انتشار فايروس كورونا النزاهة النيابية: قوانين جديدة وآليات مختلفة .. في المرحلة المقبلة نائب عن صلاح الدين : داعش يحاول اعادة السيطرة على بعض المناطق المالية النيابية : هذه اهم اجراءات الخروج من الازمة محلل سياسي : كابينة الكاظمي ستظل منقوصة حتى الانتخابات التربية تقرر مصير الصفوف غير المنتهية للعام الدراسي الحالي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 19 أيار 2020 04:36 م

رونالدو يعود لمعسكر تدريبات فريق يوفنتوس

كريستيانو رونالدو

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو عاد لمعسكر تدريبات فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بعد أكثر من شهرين من الرحيل للبرتغال عندما توقف الدوري الإيطالي بسبب وباء فيروس كورونا.

وترك رونالدو مدينة تورينو الإيطالية بعد أن تغلب يوفنتوس على إنتر ميلتن 2 / صفر أمام مدرجات خالية في ملعب أليانز يوم 8 آذار/مارس الماضي.

وتوقفت منافسات الدوري الإيطالي في اليوم التالي، حيث يحتل يوفنتوس صدارة الترتيب بفارق نقطة أمام لاتسيو مع تبقي 12 جولة على نهاية المسابقة.

وعاد رونالدو إلى مدينة تورينو قادما من جزيرة ماديرا يوم 4 أيار/مايو، حيث قضىى اسبوعين في الحجر الصحي في فيلته على التلال المطلة على المدينة.

ويتدرب رونالدو وزملاؤه بالفريق بشكل منفرد في معسكر "كونتيناسا" حيث تنتظر رابطة الدوري الضوء الأخضر من الحكومة لإقامة التدريبات في مجموعات. ثم تأمل بعدها الأندية أن تستأنف الموسم في منتصف يونيو المقبل.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كلوب

مدرب ليفربول: عدم تتويجنا بلقب البريميرليج سيكون قرارا غير عادل 19 أيار 2020 01:32 م

البرنس

مانشستر سيتي يغرد بشأن ظهور قميصه في المسلسل المصري "البرنس" 18 أيار 2020 04:48 م

برشلونة يتوج بكأس خوان جامبر

صفقة تبادلية كبرى محتملة بين برشلونة ويوفنتوس 18 أيار 2020 01:42 م

عادل إمام

الفنان المصري عادل إمام يكشف موعد اعتزاله الفن 17 أيار 2020 04:16 م

نعناع

مشروبات تساعد على تنظيف المعدة في رمضان 17 أيار 2020 02:05 م

القهوة

كمية القهوة التي تساعدك في إنقاص الوزن الزائد بهذه الشروط 17 أيار 2020 11:46 ص

النوم

جمعية ألمانية تحذر: قلة النوم تتسبب في إضعاف جهاز المناعة 17 أيار 2020 11:20 ص

safe_image

مادة تطهر الأسطح من كورونا 90 يوما.. سلاح جديد لمكافحة الفيروس 16 أيار 2020 03:46 م

التعليقات