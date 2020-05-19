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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 19 أيار 2020 04:17 م

كورونا في العراق.. امتلاء المستشفيات بالمصابين ودعوات للكاظمي بإعلان حظر التجوال الشامل

كورونا في العراق

حذرت خلية الأزمة النيابية، من فقدان السيطرة على انتشار فيروس كورونا في العراق بعد تسجيل طفرة في عدّاد إصابات الفيروس مؤخراً.

وقال عضو الخلية النائب عباس عليوي، إن "المستشفيات المخصصة للحجر الصحي في بغداد امتلأت بالمصابين بفيروس كورونا وغير قادرة على استيعاب اعداد إضافية".

وأشار إلى أن "عدم فرض الحظر الشامل قد يفقد السيطرة على انتشار الوباء".

وأضاف أن "تسجيل إصابات مرتفعة في بغداد يعد مؤشراً خطيراً يقود البلاد إلى أزمة صحية كبيرة"، داعياً "الكاظمي إلى إعلان حظر التجوال الشامل وتشديد الإجراءات الأمنية عبر نشر مفارز الشرطة والقوات الأمنية في المناطق غير الملتزمة، فضلاً عن مرافقة تلك القوات فرق الصحة لمتابعة جميع المواطنين".

ومجموع الإصابات بفايروس كورونا حتى الآن في العراق بلغ  ٣٥٥٤ ، أما مجموع حالات الشفاء فبلغ  ٢٣١٠ ، والراقدين الكلي بلغ ١١١٧، أما مجموع الوفيات فقد بلغ ١٢٧.

وسجلت محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، إصابة واحدة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وقال محافظ النجف رئيس خلية الأزمة في المحافظة لؤي الياسري في بيان، إنه تم "تسجيل إصابة واحدة في المحافظة هذا اليوم 19/5/2020".

ودعا الياسري الأهالي إلى "الالتزام بقرارات خلية الأزمة والتوصيات الصحية للخلاص من الوباء نهائياً".

وارتفعت حصيلة الاصابات بوباء كورونا ر في مختلف انحاء العالم الى 4.805.430 حالة اصابة مؤكدة ، فيما وصل عدد المتوفين بالوباء 318.554 حالة وفاة ، أما عدد المتشافين فهو 1.787.539 متشافٍ.

الولايات المتحدة ما زالت تتصدر جدول الدول الأكثر تضررا ، ولكن مما يلاحظ هو تراجع الوباء في دول أوروبا الغربية مع صعود روسيا والبرازيل إلى المركزين الثاني والثالث.

فيما تراجعت المملكة المتحدة إلى المركز الرابع ، جاء بعدها كلا من اسبانيا ، ايطاليا ، تركيا ، فرنسا ،إيران ، فيما جاءت الهند في المركز العاشر متقدمة على البيرو والصين اللتين احتلتا المركزين الحادي عشر والثاني عشر على التوالي .

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