نائب يكشف تدخل بلاسخارت في تشكيل حكومة الكاظمي ومناقشتها أسماء الكابينة الوزارية

كشف النائب المستقل باسم خزعل، اليوم الثلاثاء، عن علاقة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت بتشكل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.



وقال خزعل في تصريح لـه ، إن “بلاسخارت تدخلت بالتعاون مع الحلبوسي في تشكيل حكومة الكاظمي وناقشت أسماء الكابينة الوزارية”، لافتا إلى إن “الحلبوسي وبلاسخارت حاولوا فرض بعض الأسماء على الكاظمي خلال مرحلة التفاوض”.



وأضاف أن “تعاون بالاسخارت مع الحلبوسي في اخذ الوزارات السنية أثرت على الأخير سياسيا وستدفع نحو عزله خلال المرحلة المقبلة”.

مبينا أن “الحبلوسي خسر سياسيا في معركة تشكيل الحكومة حتى وان حصل على معظم وزارات السنة”.



وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد تدخل بفرض اسماء على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مقابل تمريره داخل مجلس النواب.