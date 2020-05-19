تحذير نيابي من فقدان السيطرة على انتشار فايروس كورونا



حذرت خلية الازمة النيابية من فقدان السيطرة على انتشار فايروس كورونا بعد تسجيل طفرة في عدد الاصابات مؤخراً.



وقال عضو الخلية النائب عباس عليوي في تصريح صحفي :" ان المستشفيات المخصصة للحجر الصحي في بغداد امتلأت بالمصابين بفايروس كورونا ، ولم تعد قادرة على استيعاب اعداد اضافية"، مشيرا الى :" ان عدم فرض الحظر الشامل للتجوال قد يفقد السيطرة على انتشار الوباء".



واوضح :" ان تسجيل اصابات مرتفعة في بغداد يعد مؤشراً خطيراً يقود البلاد الى ازمة صحية كبيرة"، داعياً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى اعلان حظر التجوال الشامل وتشديد الاجراءات الامنية ، عبر نشر مفارز الشرطة والقوات الامنية في المناطق غير الملتزمة، فضلاً عن مرافقة تلك القوات فرق الصحة لمتابعة جميع المواطنين".



ف.ا