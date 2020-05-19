النزاهة النيابية: قوانين جديدة وآليات مختلفة .. في المرحلة المقبلة



اعلنت لجنة النزاهة النيابية، انها تعتزم تشريع قوانين جديدة ووضع آليات تختلف عن السابق في مكافحة الفساد خلال المـرحـلـة المـقـبـلـة.



وقال عضو اللجنة جمال محمد شكورفي تصريح صحفي :" ان المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تشريع قوانين جـديـدة لمكافحة الفساد وتفعيل قـوانـين اخـرى واتـبـاع آليات جديدة تختلف عن السابقة للقضاء على هذه الآفة التي بددت ثروات البلد".



واضاف شكور :" ان الحكومة يجب ان تعمل على تفعيل الجهات الرقابية ، وصولا الـى حـلـول مناسبة لمكافحة الـفـسـاد الـذي ازداد بشكل ملحوظ منذ 2003 ولغاية الان"، مبيناً :" ان لجنة الـنـزاهـة ستعمل على مساعدة الحكومة فـي تشريع قوانين اخرى جديدة، وتفعيل القوانين التي شرعت في السابق وتذليل الصعوبات والمعوقات التي كانت تحول دون تطبيقها".



وشدد على ضرورة تفعيل عمل القضاء وحمايته ومتابعة عمل الوزارات والدوائر والمؤسسات الـحـكـومـيـة والــبــدء بـاتـخـاذ الاجــــراءات ، مــن رأس الــهــرم الـى الاسفل،والتشديد على ملء استمارة كشف الذمم المالية ، ابتداء من العاملين والمدراء وصولا الى الوزراء".



ف.ا