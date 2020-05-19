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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 19 أيار 2020 03:19 م

نائب عن صلاح الدين : داعش يحاول اعادة السيطرة على بعض المناطق

النائب-عن-تحالف-الفتح-محمد-البلداوي

اكد النائب عن محافظة صلاح الدين محمد  البلداوي،:" ان داعش الارهابي اعاد نشاطه في بعض المناطق بهدف السيطرة عليها مجددا ". 

وقال البلداوي في تصريح صحفي :" ان داعش الارهابي بدأ ينشط في بعض المناطق التي يجد له فيها حواضن ، خاصة ان هناك عدم تدقيق امني اضافة الى عودة عوائل الارهابيين الى بعض المناطق".

واضاف :" ان الوضع الراهن يتطلب تكثيف العمليات الامنية والسيطرة على المناطق التي شهدت خروقا امنية في الاونة الاخيرة ، خاصة المحصورة مابين بغداد وديالى وصلاح الدين وكركوك والانبار".

وبين :" ان الارهاب يسعى لاستهداف مراكز مهمة في البلد ، وقد تكون احداها العتبات المقدسة في بعض المحافظات، حيث تقود ذلك ماتسمى ولاية شمال بغداد".

 

ف.ا

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