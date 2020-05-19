نائب عن صلاح الدين : داعش يحاول اعادة السيطرة على بعض المناطق

اكد النائب عن محافظة صلاح الدين محمد البلداوي،:" ان داعش الارهابي اعاد نشاطه في بعض المناطق بهدف السيطرة عليها مجددا ".



وقال البلداوي في تصريح صحفي :" ان داعش الارهابي بدأ ينشط في بعض المناطق التي يجد له فيها حواضن ، خاصة ان هناك عدم تدقيق امني اضافة الى عودة عوائل الارهابيين الى بعض المناطق".



واضاف :" ان الوضع الراهن يتطلب تكثيف العمليات الامنية والسيطرة على المناطق التي شهدت خروقا امنية في الاونة الاخيرة ، خاصة المحصورة مابين بغداد وديالى وصلاح الدين وكركوك والانبار".



وبين :" ان الارهاب يسعى لاستهداف مراكز مهمة في البلد ، وقد تكون احداها العتبات المقدسة في بعض المحافظات، حيث تقود ذلك ماتسمى ولاية شمال بغداد".

ف.ا