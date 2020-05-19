محلل سياسي : كابينة الكاظمي ستظل منقوصة حتى الانتخابات



رأى المحلل السياسي سعد الكعبي، ان الكابينة الوزارية لمصطفى الكاظمي ستبقى منقوصة لحين اجراء الانتخابات المبكرة، لافتا الى :"ان صراع الكتل المكوناتية على المناصب سيكون اكبر في الايام القليلة المقبلة".



وقال الكعبي في تصريح صحفي :" ان الكتل السياسية مازالت تتصارع فيما بينها ، خاصة السنية والكردية ، وسط رفض كتلة المكون الاكبر بعض المرشحين من المكونات الاخرى".



واضاف :" ان الكتل السنية مازالت مختلفة فيما بينها بشأن الكتلة الممثلة للمكون داخل البرلمان، اذ ان خلافات عميقة نشبت بين تحالف الحلبوسي والتحالفات السنية الاخرى من الصعب تجاوزها وحل مشكلة الحقائب الوزارية المتبقية ".



وبين المحلل السياسي :" ان الحزب الحاكم في اقليم كردستان يسعى بكل ماديه من امكانات لتسمية فؤاد حسين وزيرا للخارجية، وبالتالي فان الاصرار والخلافات والرفض من الكتل الاخرى على الشخصيات المرشحة قد يؤدي الى شغور الحقائب الوزارية لحين اجراء الانتخابات المبكرة".



ف.ا