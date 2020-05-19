بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 19 أيار 2020
آخر الأخبار
رونالدو يعود لمعسكر تدريبات فريق يوفنتوس النجيفي عن مقال الكاظمي: المواجهة مع الكتل المهيمنة على القرار في البرلمان قادمة كورونا في العراق.. امتلاء المستشفيات بالمصابين ودعوات للكاظمي بإعلان حظر التجوال الشامل حراك لاقالة الحلبوسي .. معادلة صدرية : تغيير الحكومة .. يتبعه تغيير رئاسة البرلمان !! تحذير نيابي من فقدان السيطرة على انتشار فايروس كورونا النزاهة النيابية: قوانين جديدة وآليات مختلفة .. في المرحلة المقبلة نائب عن صلاح الدين : داعش يحاول اعادة السيطرة على بعض المناطق المالية النيابية : هذه اهم اجراءات الخروج من الازمة محلل سياسي : كابينة الكاظمي ستظل منقوصة حتى الانتخابات التربية تقرر مصير الصفوف غير المنتهية للعام الدراسي الحالي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 19 أيار 2020 03:12 م

محلل سياسي : كابينة الكاظمي ستظل منقوصة حتى الانتخابات

مصطفى-الكاظمي

رأى المحلل السياسي سعد الكعبي، ان الكابينة الوزارية لمصطفى الكاظمي ستبقى منقوصة لحين اجراء الانتخابات المبكرة، لافتا الى :"ان صراع الكتل المكوناتية على المناصب سيكون اكبر في الايام القليلة المقبلة".

وقال الكعبي في تصريح صحفي :" ان الكتل السياسية مازالت تتصارع فيما بينها ، خاصة السنية والكردية ، وسط رفض كتلة المكون الاكبر بعض المرشحين من المكونات الاخرى".

واضاف :" ان الكتل السنية مازالت مختلفة فيما بينها بشأن الكتلة الممثلة للمكون داخل البرلمان، اذ ان خلافات عميقة نشبت بين تحالف الحلبوسي والتحالفات السنية الاخرى من الصعب تجاوزها وحل مشكلة الحقائب الوزارية المتبقية ".

وبين المحلل السياسي :" ان الحزب الحاكم في اقليم  كردستان يسعى بكل ماديه من امكانات لتسمية فؤاد حسين وزيرا للخارجية، وبالتالي فان الاصرار والخلافات والرفض من الكتل الاخرى على الشخصيات المرشحة قد يؤدي الى شغور الحقائب الوزارية لحين اجراء الانتخابات المبكرة".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
images-2-1

نائب يكشف تدخل بلاسخارت في تشكيل حكومة الكاظمي ومناقشتها أسماء الكابينة الوزارية 19 أيار 2020 04:13 م

النزاهة النيابية

النزاهة النيابية: قوانين جديدة وآليات مختلفة .. في المرحلة المقبلة 19 أيار 2020 03:21 م

اللجنة المالية النيابية

المالية النيابية : هذه اهم اجراءات الخروج من الازمة 19 أيار 2020 03:15 م

منصور البعيجي

البعيجي يطالب الحكومة بالاسراع بصرف منحة الطوارئ للعوائل الفقيرة قبل عطلة العيد 19 أيار 2020 02:50 م

الفساد طاغ في العراق ووصل لمجلس النواب

نائب: سياسيون يعتبرون العراق معسكر عملٍ وعندما ينتهي يعودون إلى البلدان التي استقروا بها قبل 2003 19 أيار 2020 02:44 م

النائب-عن-تحالف-الفتح-محمد-البلداوي

نائب :الكاظمي يتواصل يوميا مع الكتل السياسية لاختيار مرشحي الحقائب الشاغرة 19 أيار 2020 02:44 م

صادق السليطي

نائب عن سائرون يحمل الحلبوسي مسؤولية تعطيل المجلس النيابي والحيلولة دون انتظام عقد جلساته 19 أيار 2020 02:40 م

اياد علاوي

اياد علاوي يطالب بمحكمة خاصة علنية لمرتكبي الجرائم ضد المتظاهرين 19 أيار 2020 02:36 م

التعليقات