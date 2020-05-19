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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 19 أيار 2020 03:08 م

التربية تقرر مصير الصفوف غير المنتهية للعام الدراسي الحالي

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أعلنت وزارة التربية، عن قرارها بشأن العام الدراسي الحالي للصفوف غير المنتهية من المرحلتين الابتدائية والثانوية. 

وقالت الوزارة في بيان "، إن "هيئة الرأي برئاسة وزير التربية علي حميد مخلف ناقشت ضمن جدول أعمالها في جلستها الدورية، قرارات عدة ومنها المتعلقة بالصفوف غير المنتهية للمرحلتين الابتدائية والثانوية.

وأضافت، أنه "تم اعتماد درجة النصف الأول من العام الدراسي الحالي ( 2019/2020) درجة للنجاح للصفوف غير المنتهية في المرحلة الابتدائية، ويسمح للتلميذ الراسب بأداء امتحان الدور الثاني لاحقاً في جميع المواد التي رسب فيها، وكذلك اعتماد درجة الكورس الأول للصفوف غير المنتهية للمراحل المتوسطة والإعدادية والتعليم المهني ومعاهد الفنون الجميلة درجة للنجاح، ويسمح للطالب الراسب اداء امتحان الدور الثاني في جميع الدروس التي رسب فيها.

وأشارت الوزارة، إلى أن "الهيئة قررت تخفيض القسط السنوي الكلي المستحق الدفع من أولياء أمور التلاميذ والطلبة في المدارس الأهلية داخل وخارج العراق للعام الدراسي الحالي 2019/2020 بنسبة ( 10% )". 

ف.ا
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