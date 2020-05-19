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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 19 أيار 2020 02:54 م

النزاهة تكشف عن نقص 752 طنا من الحنطة بسايلو النجف

النزاهة

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن وجود نقص في مادة الحنطة في  مخازن سايلو النجف الأفقي، مبينة أن كمية النقص تصل إلى أكثر من (750) طناً، بقيمة تتجاوز 400 مليون دينار. 

 وقالت الهيئة في بيان :  تمكنت من ضبط سندات الإدخال والإخراج المخزني الخاصة بمادة الحنطة المحلية – درجة أولى في مخازن السايلو التابع للشركة العامة لتجارة الحبوب للمدة من ( 4/5/2019 لغاية 1/4/2020).

وأكدت الدائرة وجود نقصٍ في مادة الحنطة بلغ (752 طناً و498 كغم)، وأن قيمته الكلية وصلت إلى / 421 مليون و120 الف دينار، لافتة إلى أن التسعيرة الرسمية للطن الواحد تبلغ (560,000)  دينار.

ف.ا
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