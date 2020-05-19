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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 19 أيار 2020 02:50 م

البعيجي يطالب الحكومة بالاسراع بصرف منحة الطوارئ للعوائل الفقيرة قبل عطلة العيد

منصور البعيجي


طالب عضو مجلس النواب  منصور البعيجي الحكومة بالاسراع بصرف المنحة المالية التي تم اقرارها للعوائل المتضررة التي ليس لها دخل اوراتب شهري التي تضررت نتيجة فرض حظر التجوال بسبب جائحة كورونا.

وقال في بيان صحفي ان : هنالك شريحة كبيرة من العوائل التي تضررت جراء فرض حظر التجوال الوقائي في البلد خصوصا انها تعتاش على قوت يومها ومن واجب الحكومة تأمين منحة الطوارى لها باسرع وقت .

واضاف البعيجي ان : تأخر صرف منحة الطوارئ امر غير مقبول خصوصا ونحن على ابواب عيد الفطر المبارك وبدء عطلته وفرض حظر التجوال الشامل خلال العيد لذلك على الحكومة الايعاز الى وزارة المالية بالاسراع الى صرف هذه المنحة قبل عطلة العيد .

واوضح انه :  بالرغم من قلة المبلغ الممنوح بالمنحة المالية الا انه يعطي دعما نفسيا للعوائل المتضررة للالتزام بالحظر والبقاء في منازلها .مشددا على ضرورة ان تقوم الحكومة  بواجبها  تجاه شعبها وتصرف المنحة خلال اليومين المقبلين.

ف.ا

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