بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 19 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 19 أيار 2020 02:44 م

نائب: سياسيون يعتبرون العراق معسكر عملٍ وعندما ينتهي يعودون إلى البلدان التي استقروا بها قبل 2003

الفساد طاغ في العراق ووصل لمجلس النواب

أكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان، سليم همزة، أن بعض السياسيين يعتبرون العراق معسكر عمل وسيعودون إلى بلدانهم التي استقروا فيها قبل 2003 فور انتهاء عقد عملهم.

وقال همزة في تصريحات صحفية، إنه "تم إعداد مسودة قانون خاص بمزدوجي الجنسية، وهي جاهزة منذ سنوات وموجودة في مبنى البرلمان، لكن مجلس النواب لم يستطع تمريرها بسبب الخلافات السياسية. كما أن تفعيلها سيؤدي إلى تأثر العديد من القادة والسياسيين ممن تسلموا مناصب بها، وبالتالي عليهم أن يتنازلوا عنها".

وأوضح أن "بعض السياسيين في العراق يعتبرون البلاد معسكر عملٍ، ومتى ينتهي عقد العمل يعودون إلى البلدان التي استقروا فيها قبل العام 2003".

وأشار إلى أن "الاعتراضات السياسية على (مشروع) القانون السبب في عدم تمريره، وبالتالي فإنه يخضع لوجهات النظر السياسية وليس الدستورية. وحتى طريقة التعاطي والتهديد به تتم لأسباب مصلحية، وليست من أجل العمل وفقاً للقانون".

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