نائب :الكاظمي يتواصل يوميا مع الكتل السياسية لاختيار مرشحي الحقائب الشاغرة

اكد النائب محمد البلداوي ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتواصل يوميا مع الكتل و القوى السياسية بشأن انجاز المهمة لكن الموعد سيؤجل الى ما بعد عطلة عيد الفطر .



وقال البلداوي ان «القوى السياسية المكلفة بترشيح أسماء للحقائب الوزارية الشاغرة بحاجة الى وقت كاف واطول من المدة التي وعد بها الكاظمي امام مجلس النواب»، مشيرا الى ان «الكاظمي يتواصل يوميا مع تلك القوى بشأن انجاز المهمة لكن الموعد سيؤجل الى ما بعد عطلة عيد الفطر «.



وأوضح أن «تسمية مرشحي الوزارات الشاغرة اصعب من قبلها بسبب التأكد من ان المرشحين يجب ان يحصلوا على تصويت مريح داخل المجلس ، وهذا يتطلب عرض الأسماء بعد الاتفاق عليها مع بقية القوى السياسية لاجل معرفة حصولها على التصويت من عدمه».



واضاف انه « لا توجد ضغوط على الكاظمي لان الوزارات المتبقية تم اشغالها بالوكالة ، ووزارة الخارجية يشغلها رئيس الوزراء بالوكالة».

ف.ا