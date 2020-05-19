نائب عن سائرون يحمل الحلبوسي مسؤولية تعطيل المجلس النيابي والحيلولة دون انتظام عقد جلساته



حمل نائب رئيس كتلة سائرون النيابية صادق السليطي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مسؤولية تعطيل المجلس النيابي والحيلولة دون انتظام عقد جلساته التشريعية والرقابية .



وقال السليطي في بيان ان تعطيل الجلسات مخالف للمادة 57 من الدستور والمادة 22 من آلنظام الداخلي للمجلس التي حددت عقد جلسات الفصل التشريعي الاول من كل عام من (1 آذار الى 30 حزيران ) والاستمرار بعقد الجلسات بواقع جلستين كل أسبوع .



وتساءل السليطي بالقول : الا يستحق موضوع إكمال قانون الانتخابات واكمال جداول الدوائر المتعددة عقد جلسة !!!؟ الا يستحق الوضع الأمني المتردي عقد جلسة !!!؟ الا يستحق الوضع الاقتصادي الحرج وعدم اكمال قانون الموازنة عقد جلسة !!!؟ الا يستحق الوضع الصحي وعدم السيطرة على الوباء عقد جلسة !!!!؟ .



واشار السليطي ان التصحيح البرلماني قادم لامحال .



ف.ا