مجموعة MBC تستنكر الاعتداء الذي تعرّضت له استوديوهات "MBC العراق" في بغداد

استنكرت مجموعة "أم بي سي" الاعتداء الذي تعرّضت له استوديوهات قناة "ام بي سي العراق" في العاصمة بغداد، والذي نجم عنه أضرار مادية جسيمة في الممتلكات.

وقالت المجموعة في بيان، إنها تستنكر بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي تعرّضت له استوديوهاتها في بغداد، وهي تضع الأمر في عهدة السلطات العراقية، وتُجدِّد ثقتها في الأجهزة الأمنية والقضائية، وذلك حمايةً للمؤسسة التي تعمل في العراق وفق الأنظمة والقوانين، وكذلك العاملين فيها.

وأعربت المجموعة عن أملها بأن تكشف التحقيقات ملابسات الاعتداء وتفاصيله، وتُتخذ سريعاً الإجراءات الكفيلة بمحاسبة الفاعلين والحؤول دون تكرار أي اعتداء مشابه مستقبلاً.

من جانبها، أصدرت الداخلية العراقية بيانا قالت فيه: " في الوقت الذي نؤكد ضمان حق الاحتجاج السلمي بالطرق المشروعة، فإننا نرفض أي اعتداء او سلوك خارج القانون بحق وسائل الإعلام او ممتلكات خاصة وعامة سيتم التعامل معه وفق القوانين النافذة".

وتابعت الوزارة في بيانها قائلة: "إن ضمان حرية وسائل الإعلام وأمنها هي جزء من مسؤولية القوى الأمنية، كما أن تنظيم عمل وسائل الإعلام من مسؤولية هيئة الاتصال والإعلام، والتي بدأت بإجراءات قانونية لمعالجة ما صدر في وقت سابق من شبكة تلفزيون الشرق الاوسط (ام بي سي)"، حسبما جاء في البيان.

وقد تعرضت استوديوهات "MBCالعراق" في بغداد لاعتداء من قبل ميليشيا الحشد الشعبي والذي لم يُسفر عن قتلى وجرحى واقتصرت الأضرار على الماديات، على خلفية حلقة برنامج "مالك بالطويلة" والذي تطرق لمقتل زوجة الشاعر السوري، نزار قباني، بلقيس الراوي، خلال تفجير استهدف السفارة العراقية في بيروت، عام 1981، ونقل مقدم البرنامج روايات حول ضلوع نائب رئيس قوات الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، بالتخطيط للعملية.

يذكر أن الإرهابي المهندس كان قد قُتل بعد استهدافه وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الإرهابي قاسم سليماني، بغارة أمريكية في محيط مطار بغداد الدولي، مطلع العام الجاري.