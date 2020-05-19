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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 19 أيار 2020 02:15 م

برهم صالح يستقبل محافظ ديالى وعدداً من شيوخ ووجهاء المحافظة

برهم-صالح

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، محافظ ديالى مثنى التميمي وعدداً من شيوخ ووجهاء المحافظة بحضور أعضاء من مجلس النواب.

وأكد رئيس الجمهورية، ضرورة توحيد الجهود ورص الصفوف من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في المدينة، وعدم السماح لعصابات داعش من استهداف النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي في المحافظة لاسيما مدينتي خانقين وجلولاء.

وشدد على أهمية التعاون والتنسيق والتكاتف بين القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها في الجيش والشرطة والحشد والبيشمركة والمواطنين بما يعزز الوحدة الوطنية وإرساء قيم التآخي والتسامح.

من جهته، قدم محافظ ديالى شرحاً مفضلاً عن واقع المحافظة والمشاكل التي تعترضها، مثمناً جهود الرئيس لاهتمامه المباشر في متابعة شؤون المحافظة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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