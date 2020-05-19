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الثلاثاء, 19 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 19 أيار 2020 01:32 م

مدرب ليفربول: عدم تتويجنا بلقب البريميرليج سيكون قرارا غير عادل

كلوب

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أحقية فريقه بالتتويج بلقب البريميرليج لهذا الموسم، حتى لو تم اتخاذ قرار الإلغاء.

وقال كلوب، في تصريحات لموقع الاتحاد الألماني لكرة القدم: "كان هناك حديث عن رغبة الجماهير في إلغاء الموسم دون بطل، لذلك فكرت بأننا لعبنا 76% من الموسم وتريدون حذف كل ذلك؟".

وأضاف: "شخصيًا أرى أن هذا القرار لو تم سيكون غير عادل، بأن يُعتبر الموسم كأنه لم يكن، فنحن في المركز الأول بالمباريات التي لعبناها داخل وخارج ملعبنا، ونستحق أن نكون أبطالا".

وتابع: "التعامل مع الأزمة هو أهم شيء، لكن هذا لا يعني أن بعض الأشياء ليست ذات أهمية على الإطلاق لمجرد أنها أقل أهمية".

وأردف: "أعتقد أن هناك أشياء في الحياة أسوأ من عدم تتويجنا بالبطولة، والكثير من الناس حولنا يُعانون من مشاكل كبيرة، ويموت الناس، في الوقت الحالي؛ بسبب فيروس لا نعلمه جميعًا".

واستكمل: "كيف يمكن التفكير في كرة القدم في لحظات يموت فيها الناس؟ لا أحد يفعل ذلك، ولكن مثل أي نوع من الأعمال، علينا أن نكون مستعدين للفترة المقبلة".

وواصل: "فيما يتعلق بكرة القدم، هذا يعني أننا سنبدأ التدريب في مرحلة ما، وللتأكد من سلامة الجميع يجب اتخاذ تدابير وقائية فريدة".

وختم: "كما حدث في ألمانيا، يتم اتخاذ التدابير الآن في إنجلترا، وستكون مراكز تدريب الأندية الإنجليزية هي الأكثر أمانًا، ولا توجد أماكن لنقل العدوى على الإطلاق".

ويعتلي الريدز صدارة ترتيب البطولة بفارق 25 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي، ومع تفشي وباء كورونا هناك احتمال لإلغاء الموسم.

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