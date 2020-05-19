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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 19 أيار 2020 12:58 م

الكاظمي يصدر أمرا بتكليف اللواء الركن قاسم المحمدي قائدا للقوات البرية

قاسم المحمدي
أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمراً بتكليف قائد جديد للقوات البرية خلفا لوزير الدفاع الحالي جمعة عناد.

وقال الناطق باسم القائد العام العميد يحيى رسول في تغريدة، إن الكاظمي أمر بتكليف اللواء الركن قاسم المحمدي قائدا جديدا للقوات البرية، مبينا أن المحمد أحد قادة النصر على تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف، أنه يستحق هذا التكليف فهو رجل وطني ومقاتل قارع الاٍرهاب وحقق النصر مع اخوانه في القوات المسلحة، مؤكدا أن المحمدي ستكون له بصمة في بناء قوات برية قوية مهمتها الحفاظ على العراق وشعبه.

يذكر أن المحمد كان يشغل منصب قائد عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار، ومشرفا على عمليات أسود الجزيرة التي انطلقت مؤخرا ضد خلايا الإرهاب.
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