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الثلاثاء, 19 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 19 أيار 2020 12:50 م

نائب: داعش الإرهابي أعاد نشاطه في بعض المناطق بهدف السيطرة عليها في صلاح الدين

داعش

حذر النائب عن محافظة صلاح الدين محمد كريم، من استمرار العمليات الإرهابية في العراق، مشيرا إلى أن داعش الإرهابي أعاد نشاطه في بعض المناطق بهدف السيطرة عليها.

وقال كريم في تصريح صحفي، إن داعش الإجرامي بدأ ينشط في بعض المناطق التي يجد له فيها حواضن خاصة ان هناك عدم تدقيق امني اضافة الى عودة عوائل الارهابيين الى بعض المناطق.

وأضاف أن الوضع الراهن يتطلب تكثيف العمليات الأمنية والسيطرة على المناطق التي شهدت خروق أمنية في الأونة الأخيرة وخاصة المحصورة ما بين بغداد وديالى وصلاح الدين وكركوك والأنبار.

وبين أن الارهاب يسعى لاستهداف مراكز مهمة في البلد وقد تكون احدها العتبات المقدسة في بعض المحافظات، حيث تقود ذلك ما تسمى ولاية شمال بغداد.

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