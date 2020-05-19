اتحاد الكرة يحدد موعدا " افتراضيا" لعودة الدوري الممتاز





حددت الهيائة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم الثالث من تموز موعداَ" افتراضياَ" لعودة منافسات الدوري الممتاز للموسم " 2019 ـ 2020 " ، خلال الاجتماع الدوري للتطبيعية، الذي عقد عبر الدائرة الالكترونية في مقر الاتحاد.



وقال رئيس التطبيعية، اياد بنيان في بيان صحفي :" ان قرار اعادة الدوري جاء استناداَ الى مخاطبة الاتحاد الآسيوي بضرورة تحديد موعد لعودة المنافسات، كما ان هذه الخطوة تصب بمصلحة الكرة العراقية التي تنتظرها استحقاقات مقبلة مهمة ".



واضاف بنيان :" هناك تواصل مستمر مع خلية الازمة الحكومية للحفاظ على سلامة اللاعبين، والملاكات الفنية والادارية والتحكيمية التي نعدها في المقام الاول".