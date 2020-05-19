لجنة برلمانية : بؤرة لداعش بمساحة 7 آلاف دونم في صلاح الدين





اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية ان تنظيم داعش ينشط في 7 الاف دونم في صلاح الدين، مبينة :" ان تلك المناطق تحولت الى مشكلة امنية كبيرة ".



وقال عضو اللجنة النائب عبد الخالق العزاوي في تصريح صحفي :" ان هناك 14 قرية مهجورة في صلاح الدين قرب الحدود الادارية مع ديالى ، تحيط بها اراض زراعية تزيد مساحتها عن 7 الاف دونم ، تحولت الى بؤرة لنشاط داعش هي الاكبر على مستوى العراق".



واضاف العزاوي :" ان تلك البؤرة هي سبب تصاعد وتيرة الهجمات الارهابية في ديالى ومناطق اخرى بسبب التسلل على الحدود "، مبينا :" ان تلك المناطق تحولت الى مشكلة امنية كبيرة تدفع ثمنها ديالى بالمقام الاول لقرب القرى المحررة في قاطع العظيم منها ، ما ادى الى سقوط العديد من الضحايا في صفوف القوات الامنية والمدنيين ".



واكد :" ان اعادة مسك تلك القرى المهجورة واعادة الاهالي ضرورة امنية قصوى لدرء مخاطر الارهاب عن مناطق واسعة ، خاصة في ديالى التي تتحمل منذ اشهر طويلة ضغطا امنيا بسبب تلك القرى".

