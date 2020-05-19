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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 19 أيار 2020 11:44 ص

لجنة برلمانية : بؤرة لداعش بمساحة 7 آلاف دونم في صلاح الدين

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لجنة برلمانية : بؤرة لداعش بمساحة 7 آلاف دونم في صلاح الدين


اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية  ان تنظيم داعش ينشط في 7 الاف دونم في صلاح الدين، مبينة :" ان تلك المناطق تحولت الى مشكلة امنية كبيرة ".

وقال عضو اللجنة النائب عبد الخالق العزاوي في تصريح صحفي :" ان هناك  14 قرية  مهجورة في صلاح الدين قرب الحدود الادارية مع ديالى ، تحيط بها اراض زراعية تزيد مساحتها عن 7 الاف دونم ، تحولت الى بؤرة لنشاط داعش هي الاكبر على مستوى العراق".

واضاف العزاوي :"  ان تلك البؤرة هي سبب تصاعد وتيرة الهجمات الارهابية في ديالى ومناطق اخرى بسبب التسلل على الحدود "، مبينا :" ان تلك المناطق تحولت الى مشكلة امنية كبيرة تدفع ثمنها ديالى بالمقام الاول لقرب القرى المحررة في قاطع العظيم منها ، ما ادى الى سقوط العديد من الضحايا في صفوف القوات الامنية والمدنيين ".

واكد  :" ان اعادة مسك تلك القرى المهجورة واعادة الاهالي ضرورة امنية قصوى لدرء مخاطر الارهاب عن مناطق واسعة ، خاصة في ديالى التي تتحمل منذ اشهر طويلة ضغطا امنيا بسبب تلك القرى".
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