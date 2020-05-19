القدو : تمرير مرشحي الوزارات الشاغرة قد يكون على مراحل





اكد النائب عن كتلة "الفتح" النيابية حنين القدو :" ان الصراع مازال موجودا بين الكتل السياسية على الوزارات السبع المتبقية في حكومة الكاظمي"، مستبعدا عقد جلسة للبرلمان قبل عطلة العيد لتمرير مرشحي هذه الوزارات".



وقال القدو في تصريح صحفي :" ان الطلب الموقع من عدد من النواب لاستئناف جلسات البرلمان بعد عطلة العيد يأتي ضمن المساعي الرامية والهادفة للتصويت على استكمال الوزارات الشاغرة في حكومة الكاظمي".



واضاف النائب عن محافظة نينوى :" ان استئناف جلسات البرلمان سيكون في القاعة الكبرى مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي ، تنفيذا لتوجيهات لجنة السلامة الصحية"، مبينا انه :" من الضروري عودة اللجان البرلمانية لمزاولة عملها الرقابي على المؤسسات الحكومية".



ورجح ان تلجأ القوى السياسية ، بالاتفاق مع رئيس الحكومة ، الى تجزئة تمرير مرشحي الوزارات الشاغرة في مجلس النواب ، على مراحل .