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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 19 أيار 2020 11:41 ص

القدو : تمرير مرشحي الوزارات الشاغرة قد يكون على مراحل

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القدو : تمرير مرشحي الوزارات الشاغرة قد يكون على مراحل


اكد  النائب عن كتلة "الفتح" النيابية حنين القدو :" ان الصراع مازال موجودا بين الكتل السياسية على الوزارات السبع المتبقية في حكومة الكاظمي"، مستبعدا عقد جلسة للبرلمان قبل عطلة العيد لتمرير مرشحي هذه الوزارات".

وقال القدو في تصريح صحفي :" ان الطلب الموقع من عدد من النواب لاستئناف جلسات البرلمان بعد عطلة العيد يأتي ضمن المساعي الرامية والهادفة للتصويت على استكمال الوزارات الشاغرة في حكومة الكاظمي".

واضاف النائب عن محافظة نينوى :" ان استئناف جلسات البرلمان سيكون في القاعة الكبرى مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي ، تنفيذا لتوجيهات لجنة السلامة الصحية"، مبينا انه :" من الضروري عودة اللجان البرلمانية لمزاولة عملها الرقابي على المؤسسات الحكومية".

ورجح  ان تلجأ القوى السياسية ، بالاتفاق مع رئيس الحكومة ، الى تجزئة تمرير مرشحي الوزارات الشاغرة في مجلس النواب ، على  مراحل .
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