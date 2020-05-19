المالية النيابية : الازمة المالية ستبقى عقبة اساسية امام حكومة الكاظمي





اكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد حمه رشيد، ان الازمة المالية ستبقى عقبة اساسية امام حكومة مصطفى الكاظمي.



وقال رشيد في تصريح صحفي :" ان الازمة المالية التي يمر بها العراق ليس بمقدور رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ان يتجاوزها ، لان الاقتصاد العراقي متدهور اساسا ويعتمد على القطاع النفطي فقط ".



واضاف :" ان تمرير موازنة 2020 وارسالها الى مجلس النواب صعب جدا ، لان وزارة المالية عليها ترتيب موازنة ٢٠٢١ في الشهر الجاري "، معتبرا :" ان ما تبقى من موازنة ٢٠٢٠ هو ارسال بيانات مالية او موازنات شهرية ، وهذا لم يجر سابقا ".



ورجح ان تبقى الازمة المالية ملفا ساخنا وعقبة اساسية تمر بها الحكومة الحالية ، ولا يمكنها تجاوزها .