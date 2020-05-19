نائب : المرشحون للوزارات الشاغرة يعرضون على البرلمان خلال اليومين المقبلين



كشف النائب عن تحالف "سائرون" مضر السلمان عن ابلاغ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الكتل السياسية ، بشكل غير رسمي ، اكماله ملف مرشحي الوزارات الشاغرة ، مرجحا عرضهم على مجلس النواب غدا الاربعاء او الخميس .



وقال السلمان في تصريح صحفي :" ان هيئة رئاسة مجلس النواب لم تحدد موعد جلسة التصويت على ما تبقى من الكابينة الحكومية حتى هذه اللحظة".



واضاف النائب عن محافظة ميسان :" ان رئيس مجلس الوزراء بصدد ارسال طلب الى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد عقد الجلسة المقبلة للتصويت على المتبقي من الكابينة الوزارية"، مؤكدا :" ان الوزارات السبع الشاغرة ستحسم جميعها ".