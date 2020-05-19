كربلاء تهدد الكهرباء بـ"إجراءات تصعيدية" والنجف تطالبها بإعادة الاستثناء

هدد محافظ كربلاء، اليوم الثلاثاء، بما وصفها بـ"إجراءات تصعيدية" ضد وزارة الكهرباء في حال عدم اعطاء حصة محافظته من الطاقة.

وكتب محافظ كربلاء نصيف الخطابي على حسابه في موقع التواصل فيسبوك، "إنه في حال استمرار وزارة الكهرباء بعدم اعطاء المحافظة حصتها من الطاقة سنقوم بإجراءات تصعيدية تحفظ حق اهالي كربلاء من الطاقة".

وتعاني كربلاء والنجف كمعظم مدن البلاد من أزمة الكهرباء بالتزامن مع قدوم فصل الصيف، حيث وصلت درجات الحرارة في بعض مناطق العراق 40 درجة مئوية.

من جانبه طالب محافظ النجف لؤي الياسري، وزارة الكهرباء بـ"انصاف المحافظة والايفاء بالوعود والتعهدات التي قطعتها على نفسها خلال الفترات السابقة، واعادة تطبيق قرار الاستثناء للمدينة القديمة ومناطق الجديدات خلال الاعوام السابقة بتخصيص 70 ميكا واط اضافية لحصة النجف".



وقال الياسري في تصريح صحفي له اليوم، إن "الوزارة رفعت الاستثناء المخصص للمدينة القديمة مما الحق الضرر بالمحافظة خلال الايام السابقة بمناطق واسعة من المدينة القديمة باعتبار ان المولدات قد رفعت بناء على قرار الاستثناء الوزاري"، موضحا ان "الوزارة خلال الفترات السابقة كانت قد تعهدت للحكومة المحلية بانصافها وتنفيذ عدد من المشاريع، منها بتزويد المحافظة بخمس محطات متنقلة، ولم تزود إلا باثنتين وننتظر ثلاث منها لفك المشاكل والاختناقات".

وبين المحافظ أنه "اتصل هاتفيا بالوكيل الاقدم في الوزارة، وناقش معه الموضوع"، مشيرا الى أن "اتصالا هاتفيا جديدا سيكون مع الوزير خلال الساعات القادمة للقاء معه واطلاعه بمشاكل المحافظة واحتياجاتها وسبل انصافها من الطاقة".