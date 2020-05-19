خشان : التدرج الوظيفي للكاظمي " يثير الشك " !





وصف النائب المستقل باسم خشان، التدرج الوظيفي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في جهاز المخابرات وصولا الى منصب رئاسة الوزراء ، بانه : " يثير الشك ".



وقال خشان في تصريح صحفي :" ان التدرج الوظيفي للكاظمي في جهاز المخابرات لم يشهده موظف حكومي سابق ، اذ انه في فترة قليلة ترأس الجهاز ومن ثم ترشح لمنصب رئاسة الوزراء، وهذا الامر يثير الشك ".



واضاف :" ان الكاظمي قد يكون مدعوما من احدى دول الخارج للحصول على تلك المناصب الحساسة في الحكومة العراقية " ، مشيرا الى :" ان الحقائق ستظهر خلال الايام المقبلة عن حكومة الكاظمي".

