موظفون عاطلون في البصرة يحتجون للمطالبة بالمباشرة في أعمالهم

نظم عشرات الأشخاص في البصرة، اليوم الثلاثاء، تظاهرة للمطالبة بمباشرتهم في بوظائفهم، بعد ظهور أسمائهم عبر تعيينات المحافظة مؤخرا.

وأفاد ،مصدر في المحافظة، بأن العشرات من بين 2000 الف درجة وظيفية ظهرت أسماؤهم في القرعة الأخيرة للتعيين في المدينة الرياضية نظموا، صباح اليوم، تظاهرة امام مقر شركة نفط البصرة مطالبين بمباشرتهم في العمل والتأكيد على الشركة بالالتزام بقرارات التعيين.

وقال أحد منسقي التظاهرة احمد الزيداوي ، إن التظاهرة تأتي بعد تسويف مطالبهم التي تتعلق بمباشرة ألفي درجة وظيفية في نفط البصرة، من ضمن 30 الفاً تم الاعلان عنها مؤخراً لمختلف دوائر، مبيناً ان أسماء ٢٠٠٠ شخص متقدم ظهرت في قرعة المدينة الرياضية بعد أن أعلنت عنها حكومة البصرة المحلية في وقت سابق.

وأضاف، الزيداوي أنه رغم الموافقات من قبل وزارة النفط، إلا أنه لم يتم الاستجابة لذلك، مؤكدا ان التظاهرات خرجت امام مقر الشركة حيث رفع المتظاهرون لافتات تطالب رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البصرة بالزام الجهات المعنية مباشرتهم بالدوام.