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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 19 أيار 2020 11:18 ص

التعديلات الدستورية : هذه اهم مطالب الكتل الكردية والسنية

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التعديلات الدستورية : هذه اهم مطالب الكتل الكردية والسنية


كشف عضو لجنة التعديلات الدستورية جمال كوجر، عن مقترحات بعض الكتل السياسية بشأن تعديل الدستور، مبينا :" ان بعضها تتعارض مع توجهات الكتل الشيعية ".

وقال كوجر في تصريح صحفي :" ان لجنة التعديلات الدستورية اتفقت على ان تكون جميع المقترحات المقدمة تحظى بالتوافق السياسي " ، مشيرا الى :" ان بعض المقترحات الواردة لا يمكن ضمها الى التعديلات الدستورية ".

واوضح :" ان الكتل الكردية تطالب بتضمين حصة من النفط لصالح الاقليم ضمن التعديلات، فيما تريد الكتل السنية الغاء المساءلة والعدالة "، مبينا :" ان هذين الطلبين لا يمكن تحقيقهما في ظل رفض القوى الشيعية ".
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