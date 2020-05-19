التعديلات الدستورية : هذه اهم مطالب الكتل الكردية والسنية





كشف عضو لجنة التعديلات الدستورية جمال كوجر، عن مقترحات بعض الكتل السياسية بشأن تعديل الدستور، مبينا :" ان بعضها تتعارض مع توجهات الكتل الشيعية ".



وقال كوجر في تصريح صحفي :" ان لجنة التعديلات الدستورية اتفقت على ان تكون جميع المقترحات المقدمة تحظى بالتوافق السياسي " ، مشيرا الى :" ان بعض المقترحات الواردة لا يمكن ضمها الى التعديلات الدستورية ".



واوضح :" ان الكتل الكردية تطالب بتضمين حصة من النفط لصالح الاقليم ضمن التعديلات، فيما تريد الكتل السنية الغاء المساءلة والعدالة "، مبينا :" ان هذين الطلبين لا يمكن تحقيقهما في ظل رفض القوى الشيعية ".

