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الثلاثاء, 19 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 19 أيار 2020 11:13 ص

أكاذيب الملالي .. معمم إيراني: الله سيغفر ذنوبنا لوجود ولاية الفقيه وخامنئي

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       قال رجل الدين الإيراني المتشدد، علي رضا بناهيان، إن الله ”سيغفر ذنوب الإيرانيين،  بسبب وجود منصب ولاية الفقيه الذي يتقلده المرشد علي خامنئي.
واستند بناهيان في كلمة له مساء الاثنين، لرواية عن محمد بن علي الباقر، خامس الأئمة لدى الطائفة الشيعية، إن ”الله يعاقب أي شخص يقبل الإمام الظالم والقمعي، حتى لو كان الناس في ذلك المجتمع صادقين واتقياء، وإذا كان هناك إمام عادل في المجتمع، سامح الله ذنوب هؤلاء الناس حتى لو كانوا مخطئين“.
وأضاف بناهيان بحسب ما نقل عنه موقع ”انتخاب“ الإخباري، وهو يشير إلى منصب ولاية الفقية والمرشد علي خامنئي: ”اليوم، جزء من غفران خطايانا يرجع إلى مبدأ وجود ولاية الفقيه في مجتمعنا“.
كما وصف رجل الدين الإيراني المتشدد، المجتمع والعالم الغربي بـ“المتوحش“، مبيناً أنه ”يدعي فقط حقوق الإنسان وخدمة الإنسانية، وكلها أكاذيب ومخادعة وليس لها غرض سوى إلزام الأمم الضعيفة“.
وكان رجل الدين المتشدد قد أدلى في السابق بتصريحات مثيرة للجدل، وقال فيها ”إن كورونا حرب بيولوجية ضد الإنسانية ومحور المقاومة“

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