الأنواء الجوية: درجة الحرارة تقترب من الـ 50 خلال اليومين المقبلين

توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا بدرجات حرارة دون 50 مئوية بدرجات قليلة.

وذكر بيان للهيئة اليوم ان “طقس يوم غد الاربعاء سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوا والرياح في الوسطى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كم/س تنشط في بعض الاماكن خاصة في أقسامها الغربية الى 30-40 كم مسببة تصاعد الغبار، بمدى رؤية 8-10 كم وفي الغبار 4-6 كم.

وفي المنطقة الجنوبية تكون حركة الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة 20-30 كم/س، بمدى رؤية 8-10 كم.

ويكون الطقس في المنطقة الشمالية صحوا مع بعض الغيوم ،والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة 05-10 كم/س،بمدى رؤية 8-10 كم.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 25 مئوية والعظمى 44 مئوية.

وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في ديالى 20 مئوية واعلاها في البصرة 30 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 35 مئوية واعلاها في البصرة 47 مئوية.

وتبقى الاجواء على حالها يوم الخميس المقبل بارتفاع قليل لدرجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية وعلى حالها في المنطقة الجنوبية.

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