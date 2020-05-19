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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 19 أيار 2020 10:53 ص

عناصر داعش الإرهابي يفجر ون 3 أبراج للطاقة في ديالى

الكهرباء

أفاد مصدر محلي في ديالى اليوم الثلاثاء بقيام عناصر تنظيم داعش بتفجير برجين وتدمير ثالث جزئيا في اطراف ناحية المنصورية 45 كم شمال شرق بعقوبة.
وقال المصدر، ان عناصر من داعش فجروا برجين والحقوا اضرارا ببرج ثالث جراء استهدافه بعبوات ناسفة في قرية "التينة" شمالي المنصورية، مبينا ان الابراج تعد ضمن الخط  الاستراتيجي الناقل للطاقة بين المنصورية- كركوك متسبب بانقطاع طويل للتيار  الكهربائي في مناطق عدة من ديالى وكركوك.
واضاف ان قوات الامن وابناء العشائر شنوا حملة تفتيش ومطاردة بحثا عن  المنفذين ضمن مسافات طويلة وشاسعة  في محيط الحادث الا ان المهاجمين لاذوا بالفرار الى المناطق الجبلية الوعرة.
  وتتعرض ابراج نقل الطاقة الممتدة من ايران الى ديالى وصولا الى بغداد بين  المحافظات الى هجمات بالعبوات الناسفة وسط مطالبات شعبية ورسمية بتشكيل  قوات لحماية ابراج الطاقة.

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أخر تعديل: الثلاثاء، 19 أيار 2020 11:48 ص
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