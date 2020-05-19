بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 19 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 19 أيار 2020 10:21 ص

بعد اكتشاف حالة إصابة بإنفلونزا الطيور.. فرض حظر شامل على توزيع الدجاج في العراق

حميد النايف
قررت السلطات فرض حظر على حركة الدواجن وانتقالها بين المحافظات، بعد تشخيص إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور (H5N8) في أحد حقول الدواجن بقضاء اسكي كلك بمحافظة نينوى.

وأكد حميد النايف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة عزلت حقل الدواجن المصاب، وليس هناك أي حقول أخرى للدواجن في تلك المنطقة.

وطمأن أن الوضع تحت السيطرة إذ تم قتل كامل القطيع المتبقي البالغ نحو 60 ألف دجاجة أخرى وحرقها بشكل تام لمنع تفشي المرض، بالإضافة إلى منع صاحب الحقل من نقل الدواجن إلى المحافظات الأخرى

وشرح النايف أن "هذا المرض هو من الأمراض الانتقالية والذي ينتقل بواسطة الطيور المهاجرة من خارج البلاد، وهو مسجل حاليا في 38 دولة من دول العالم".

 من جهته، دعا وكيل وزارة الزراعة الدكتور مهدي القيسي مربي الدواجن، الى "المراقبة المستمرة وابلاغ دائرة البيطـرة عـن أي حالة يشتبه بها لاتخاذ الاجراءات البيطرية اللازمة لمنع انتشار المرض وحمايـة قطاع الدواجن بما يسهم في تحقيق الامن الغذائي للبلاد".

 يذكر أنه في السنوات السبع الأخيرة لم يتم تسجيل حالات انتقال عدوى فيروس إنفلونزا الطيور بين البشر، وقد تم تسجيل حوالي 1200 حالة إصابة بالمرض في جميع أنحاء العالم بين البشر، وهو معروف أن عدواه تنتقل عبر الاتصال ببراز الطيور المصابة أو الإفرازات من الأنف أو الفم أو العين، وعن احتمال التقاط الفيروس في حال تناول هذه الطيور، بحسب الأطباء فأن هذه الطيور لا تكون صالحة للأكل لأنها تكون شديد المرض.
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