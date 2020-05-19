بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 19 أيار 2020
آخر الأخبار
مدرب ليفربول: عدم تتويجنا بلقب البريميرليج سيكون قرارا غير عادل نواب: الكاظمي تلقى إشارات تهديد من كتل سياسية.. وإكمال شواغر الحكومة قد يستغرق وقتا طويلا الكاظمي يصدر أمرا بتكليف اللواء الركن قاسم المحمدي قائدا للقوات البرية نائب: داعش الإرهابي أعاد نشاطه في بعض المناطق بهدف السيطرة عليها في صلاح الدين حركة رافضون تمهل وزارة الداخلية أسبوعين.. للكشف عن مصير المغيبين والمخطوفين الكابينة الوزارية ستبقى منقوصة.. ووزراء بحكومة الكاظمي يمتلكون جنسيتين اتحاد الكرة يحدد موعدا " افتراضيا" لعودة الدوري الممتاز لجنة برلمانية : بؤرة لداعش بمساحة 7 آلاف دونم في صلاح الدين القدو : تمرير مرشحي الوزارات الشاغرة قد يكون على مراحل المالية النيابية : الازمة المالية ستبقى عقبة اساسية امام حكومة الكاظمي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 19 أيار 2020 10:13 ص

صحيفة أمريكية: إسرائيل شنت هجوما إلكترونيا على ميناء إيراني

ميناء إيراني
كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، الأمريكية، نقلا عن مصادر، عن ضلوع إسرائيل في هجوم إلكتروني تعرض له ميناء "الشهيد رجائي" في مدينة بندر عباس الإيراني، في 9 من مايو الجاري.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن عمل الميناء الاستراتيجي الإيراني في مضيق هرمز تعطل في ذلك اليوم بشكل مفاجئ جراء خروج الحواسيب المسؤولة عن الملاحة في المنطقة عن الخدمة.

وأعلنت السلطات الإيرانية، في اليوم التالي عن الحادث، وأن الميناء تعرض لهجوم إلكتروني.

ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤول أمريكي له صلة بالمعلومات السرية، قوله إن الإسرائيليين هم الذين يقفون وراء هذا الهجوم.

ورجحت مصادر الصحيفة في أجهزة الاستخبارات والمؤسسات المعنية بالأمن الإلكتروني، أن استهداف الميناء جاء ردا على هجوم إيراني على الحواسيب المسؤولة عن أداء أنظمة توزيع المياه في أرياف إسرائيل، في 24 أبريل الماضي.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن ميناء "الشهيد رجائي" تضرر بشكل كبير إثر الهجوم.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
images-2-1

أكاذيب الملالي .. معمم إيراني: الله سيغفر ذنوبنا لوجود ولاية الفقيه وخامنئي 19 أيار 2020 11:13 ص

عاجل 1

عاجل.. السفن الحربية الأمريكية تحتجز أربعة سفن إيرانية تقوم بتهريب النفط الخام 18 أيار 2020 01:33 م

كورونا

معهد أمريكي: لا يمكن التوصل إلى لقاحات ناجعة ضد كورونا قبل الخريف المقبل 17 أيار 2020 11:57 ص

safe_image

باريس تنتقد سجن إيران باحثة فرنسية وتطالب بإطلاق سراحها فورا 16 أيار 2020 03:39 م

كورونا

تسجيل 35 حالة وفاة و1757 إصابة جديدة بفايروس كورونا في إيران 16 أيار 2020 03:08 م

safe_image

قمع الملالي .. إيران تعاقب باحثة فرنسية بالسجن 6 سنوات بتهم مطاطة 16 أيار 2020 02:28 م

ترامب

ترامب: أمريكا ستطور صاروخاً أسرع من صواريخ روسيا والصين 16 أيار 2020 11:03 ص

كورونا

الصين تسجل 8 حالات إصابات جديدة بفايروس كورونا 16 أيار 2020 10:56 ص

التعليقات