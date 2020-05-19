القانونية النيابية تجتمع بعد رمضان لتحديد شكل الدوائر الانتخابية

أكدت اللجنة القانونية النيابية، ، أنها ستجتمع بعد انتهاء شهر رمضان المبارك لتحديد شكل الدوائر الانتخابية المتعددة لغرض إرسالها لرئاسة الجمهورية للمصادقة عليها.



وقال عضو اللجنة النائب محمد الغزي إن "تأخر إقرار الملحق المتعلق بقانون الانتخابات الجديد الذي ينظم عمل الدوائر الانتخابية المتعددة يعود إلى عدم انعقاد جلسات البرلمان بسبب وباء كورونا المستجد"، لافتا إلى أن "مجلس النواب لم يعقد جلسات الفصل التشريعي الحالي بسبب الظرف الصحي الذي تمر به البلاد".



وأضاف أن "الدوائر الانتخابية ما زالت محل خلاف بين الكتل السياسية ولم يتم الاتفاق عليها حتى الآن كون البعض يحاول جعل القضاء دائرة انتخابية والآخر يريد أن يكون النائب هو من يمثل الدائرة الانتخابية وهذا يعتمد على إحصائية وزارة التخطيط للسكان"، مبينا أن "اللجنة القانونية ستجتمع بعد انتهاء شهر رمضان المبارك لتحديد شكل الدوائر الانتخابية المتعددة لغرض إرسالها لرئاسة الجمهورية للمصادقة عليها ونشرها بجريدة الوقائع الرسمية.