الكاظمي يطالب الكتل السياسية المساعدة في استكمال التشكيلة الوزارية ويؤكد استلامه خزينة شبه خاوية





طالب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الكتل السياسية المساعدة في استكمال التشكيلة الوزارية.



وقال في مقال نشر اليوم بعدد من الصحف : استجبت لتحمل المسؤولية معتمدا على تفهم الكتل والقيادات السياسية.مبينا انه يواجه تحديات تتطلب من الجميع التكاتف لتذليلها .



واضاف الكاظمي ليس بالامكان المباشرة باي خطوة جادة من دون الشروع بما يعيد للدولة هيبتها وبسط سيادتها .مؤكدا ان الفساد استنزف الثروة التي دخلت خزائن العراق ووجدت وانا اتسلم المسؤولية الان خزينة شبه خاوية.



واوضح ان : التدني الخطير في موارد البلاد يحتم على الحكومة البحث في كل الاتجاهات لايجاد مصادر عاجلة لتسديد الرواتب .



وشدد الكاظمي على انه : لم ولن يصدر اي امر باطلاق الرصاص ضد اي متظاهر سلمي ومن يقوم بذلك سيقدم الى العدالة.