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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 19 أيار 2020 03:32 ص

العراق والولايات المتحدة الامريكية يناقشان الاستعدادات لعقد أولى جولات الحوار الستراتيجيّ بين حكومتي البلدين

العراق وامريكا



بحث العراق والولايات المتحدة الامريكية،  الاستعدادات لعقد أولى جولات الحوار الستراتيجيّ بين حكومتي البلدين.

 وقالت  وزارة الخارجية في بيان:" ان الوكيل الأقدم لوزارة الخارجيّة السفير عبدالكريم هاشم التقى سفير الولايات المتحدة الأميركيّة لدى العراق ماثيو تولر، وبحث الجانبان العلاقات الثنائيّة، وسُبُل تدعيمها عبر إيجاد آفاق جديدة مؤطّرة بالتشاور الدوريّ والمُستمِرّ بين الجانبين.

 واوضح البيان  ان من أبرز ما بحثه الجانبان هو استعدادات الجانبين لعقد أولى جولات الحوار الستراتيجيّ بين حكومتي البلدين، وسُبُل إنجاحه، وبما يعكس رؤية البلدين لعلاقة ستراتيجيّة مُتوازنة تستند إلى قاعدة المصالح المُشتركة، والاحترام المُتبادل.

وَعَدَّ  الوكيل أنّ الحوار الستراتيجيّ المُزمَع يُمثل فرصة لتبادل الآراء إزاء العديد من القضايا والموضوعات الثنائيّة، علاوة على رغبة العراق في تطوير علاقاته الستراتيجيّة مع واشنطن.

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