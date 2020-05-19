اعلنت وزارة الصحة تسجيل ١٥٠ إصابة بكورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.





وقالت الوزارة في بيان ان الاصابات موزعة كالاتي، بغداد/ الرصافة: ٤٥، الكرخ: ٤٥، مدينة الطب: ٣٠، البصرة: ٧، النجف: ٣، واسط: ٣، كربلاء: ٢، المثنى: ٣، ديالى: ٢، نينوى: ١، السليمانية: ٩".



واضافت:" ان عدد حالات الشفاء بلغت ٩٢ حالة ، وكما يلي، بغداد/ الرصافة: ٤٨، الكرخ: ١٩،مدينة الطب: ٤،البصرة: ٢٠،صلاح الدين: ١".



وأشارت الى:" ان عدد الوفيات بلغ : ٤ حالات موزعة كالتالي: حالة في بغداد/ الرصافة، حالة في بغداد/ الكرخ، حالتان في مدينة الطب".



وبينت:" ان مجموع الإصابات بلغ ٣٥٥٤، ومجموع حالات الشفاء بلغ ٢٣١٠، وعدد الراقدين الكلي بلغ ١١١٧ ومجموع الوفيات بلغ ١٢٧حالة".