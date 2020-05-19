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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 19 أيار 2020 03:29 ص

تسجيل ١٥٠ إصابة بكورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية

كورونا

اعلنت وزارة الصحة تسجيل ١٥٠ إصابة  بكورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.


وقالت الوزارة في بيان ان الاصابات موزعة كالاتي، بغداد/ الرصافة: ٤٥، الكرخ: ٤٥، مدينة الطب: ٣٠، البصرة: ٧، النجف: ٣، واسط: ٣، كربلاء: ٢، المثنى: ٣، ديالى: ٢، نينوى: ١، السليمانية: ٩".

 واضافت:" ان عدد حالات الشفاء بلغت ٩٢ حالة ،  وكما يلي، بغداد/ الرصافة: ٤٨، الكرخ: ١٩،مدينة الطب: ٤،البصرة: ٢٠،صلاح الدين: ١".

وأشارت الى:" ان عدد الوفيات بلغ : ٤ حالات موزعة كالتالي: حالة في بغداد/ الرصافة، حالة في بغداد/ الكرخ، حالتان في مدينة الطب".

وبينت:" ان مجموع الإصابات بلغ  ٣٥٥٤، ومجموع حالات الشفاء بلغ  ٢٣١٠، وعدد الراقدين الكلي بلغ  ١١١٧ ومجموع الوفيات بلغ  ١٢٧حالة".

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