الكاظمي يوعز بتشكيل لجنة تتولى وضع قائمة بأسماء شهداء وجرحى ومعوقي الإحتجاجات الشعبية





اوعز رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تتولى وضع قائمة دقيقة بأسماء الشهداء والجرحى والمعوقين من الذين سقطوا في الإحتجاجات الشعبية، سواءٌ من المحتجين او قوات الأمن .



وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ان القائمة المخطط لها ستغطي الفترة الممتدة منذ الأول من تشرين الأول ٢٠١٩ الى الثامن عشر من أيار الحالي، وستنشر في وسائل الإعلام وتعتمد أساساً لتكريم الشهداء وإعادة الإعتبار لهم وتعويض عوائل الضحايا ".



واضاف , ان رئيس مجلس الوزراء اناط بلجنة متخصصة مرتبطة بمكتبه مهمة وضع هذه القائمة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة والمنظمات العراقية والدولية الرصينة لضمان دقة المعلومات الواردة فيها ".



وتابع,ان هذه القائمة، تعد عند إنجازها، أول جهد رسمي عراقي لتوثيق ضحايا الإحتجاجات ".



واوضح, ان إنجاز هذه القائمة ياتي تلبيةً لأحد الوعود الأساسية التي تضمّنها المنهاج الوزاري لحكومة الكاظمي الذي صوّت عليه البرلمان في السابع من أيار الحالي والمتعلق بـ"الشروع بحملة شاملة للتقصي والمساءلة بشأن أحداث العنف التي رافقت الإحتجاجات، والإهتمام بعوائل الشهداء والتكفل بمعالجة الجرحى.